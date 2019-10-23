شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار 3 منازل بالطوب اللبن فى المنوفية بسبب الأمطار دون ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت 3 منازل من الطوب اللبن، اليوم الأربعاء، بقرى كفر عشما التابعة لمركز الشهداء، وقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء سقوط الأمطار، ولم ينتج ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بانهيار منزلين من الطوب اللبن بقرية كفر عشما.

كما تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانهيار منزل بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب الأمطار نتيجة قدم المنزل، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت محافظة المنوفية قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ حيث هطلت أمطار غزيرة علي جميع مراكز وخاصة مراكز منوف، السادات، وشبين الكوم، حيث شهدت مدينة السادات، وشبين الكوم، ومنوف سقوط أمطار غزيرة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

Advertisements

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخري بكل مركز بالإضافة رفع حالة الاستعداد القصوى لتسيير الطريق في حالة هطول أمطار شديدة.