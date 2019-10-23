شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن: سريان قرار بريطانيا برفع حظر السفر لشرم الشيخ بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير طارق عادل سفير مصر بلندن أن سريان قرار الحكومة البريطانية برفع الحظر عن الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ بدأ فعليا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وسيكون الأمر متروكاً لمنظمى الرحلات السياحية لمناقشة وإجراء الترتيبات اللازمة لوضع برنامجهم السياحي حتى يتمكنوا من نقل السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ مباشرة.



وقال السفير المصرى - فى مقابلة مصورة مع صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - :"لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً للغاية والكثير من المفاوضات والجهد، ويسعدنا أن نرى أنه يمكن للسياح البريطانيين السفر مباشرة من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ".

وأضاف :"المنتجع متوفر الآن وجاهز لاستقبال السياح والأمر متروك لمنظمى الرحلات السياحية لبدء الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ "..مشيرا إلى أن شرم الشيخ تعد وجهة مفضلة للسياح البريطانيين ورغم الحظر الذي كان مفروضا السنوات الماضية إلا أنهم كانوا يسافرون للمدينة عبر ميونيخ والقاهرة والغردقة التي تبعد بضعة كيلومترات فقط عنها.



وحول موعد استئناف الرحلات مجدداً إلى شرم الشيخ خاصة مع بدء الموسم الشتوي لشركات الطيران التي من جانبها أتمت حجوزاتها بالكامل فضلاً عن انهيار شركة "توماس كوك"..أجاب السفير المصري بأن المنتجع متوفر الآن وجاهز لاستقبال السياح والأمر متروك لمنظمي الرحلات السياحية لبدء الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ.

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وعما إذا كانت شركة مصر للطيران أو شركات الطيران الأخرى قد تبدأ خدماتها مباشرة من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ..أعرب طارق عادل عن اعتقاده بأن شركات الطيران ستكون قادرة على الطيران مباشرة من أي مطار بالمملكة المتحدة إلى شرم الشيخ..مؤكدا أن السياح البريطانيين مرحب بهم وسيكونون آمنين جدا.