شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام نجيب ميقاتى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق بالثراء غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن السلطات القضائية أصدرت قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالى نجيب ميقاتى، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع .

وذكرت الوكالة أن النائب العامة الاستئنافية فى جبل لبنان القاضية غادة عون ، ادعت على "ميقاتى" ونجله ماهر وشقيقه طه، وكذلك بنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، بحصولهم على قروض سكنية مدعومة.

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وأشارت الوكالة إلى أن القاضية غادة عون أمرت بإحالتهم إلى التحقيق أمام سلطات التحقيق القضائية المختصة .



يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى من مؤيدى الاحتجاجات الشعبية التى يشهدها لبنان حاليا، وسبق وأن اقترح استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالى سعد الحريرى، على أن تضم اختصاصيين (تكنوقراط) وبمشاركة من رموز المجتمع المدنى، على أن يتم إقرار البيان الوزارى للحكومة الجديدة والموازنة بصورة متزامنة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة مستندة إلى قانون جديد.