شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مركز التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن سقوط المطر خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، فيديو يوضح خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية 72 ساعة المقبلة.

وشمل الفيديو على 12 خريطة بواقع خريطة كل 6 ساعات، توضح التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم 23 أكتوبر حتى الجمعة 25 أكتوبر 2019.

وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها 15 مم على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وخليج السويس والقاهرة.

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كما أشارت خرائط غد الخميس 24 أكتوبر، إلى توقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية للدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحرى ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

وتنبأت خرائط الجمعة 25 أكتوبر، بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين.

كما نوه مركز التنبؤ بفيضان النيل ، بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد تؤدى إلى السيول.