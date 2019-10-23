شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 650 ألف متر مكعب مياه أمطار سقطت على مدينة نصر والنزهة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن كمية الأمطار التى سقطت أمس الثلاثاء على منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديده والنزهة" بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف فقط.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديده والنزهة تعرضت بالأمس لتساقط أمطار غزيرة الساعة الثالثة عصرا وكانت كثافتها 12 مليمتر، واستمرت لمدة ساعة وتوقفت وعادت مرة أخرى فى الساعة الخامسة مما تسبب فى سقوط 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف فقط على مناطق شرق القاهرة.

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وأكد قاسم، أنه الطبيعة الطبوغرافية لمدينة نصر تنحدر من أعلى من مناطق الحى الثامن والسابع ومنطقة رابعة باتجاه شرق العروبة مما تسبب فى سريان مياه الأمطار فى اتجاه واحد إلى طريق صلاح سالم والاوتوستراد، مما زاد من حدة تراكم المياه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشغيل كل محطات الرفع مياه الصرف الصحي بكامل طاقتها بالإضافة الوحدات الإضافية، ونشر السيارات المجهزة بدءا من منطقة التبين حتى المرج نظرا لتركيز المياه فى شرق القاهرة فقط، حيث بلغ عدد السيارات التي تم الدفع بها 80 سيارة.