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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، من شفط مياه الأمطار بنفق العروبة وإعادة فتحة مرة أخرى أمام حركة مرور السيارات.
وشهدت مناطق شرق القاهرة أمس سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت اجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.
وتواجد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة أعمال شفط المياه، واعادة فتح الطرق.
فتح نفق العروبة بمصر الجديدة بعد شفط المياه (1)
فتح نفق العروبة بمصر الجديدة بعد شفط المياه (2)
فتح نفق العروبة بمصر الجديدة بعد شفط المياه (3)
فتح نفق العروبة بمصر الجديدة بعد شفط المياه (4)
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