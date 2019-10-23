شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أبراج وخطوط النقل مستقرة ولا يوجد أى تلفيات أو خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن خطوط وأبراج نقل الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية لم تتأثر بالأمطار والسيول التى شهدتها البلاد أمس بعدد من المحافظات. وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كافة الإجراءات اللازمة قبل سقوط الأمطار من مراجعة كافة الخطوط والعوازل للتأكد من سلامتها لتفادى حدوث أية أعطال فنية. وأشار المصدر إلى أن هناك محطة محولات تابعة لمصنع أسمنت بالسويس تم فصلها نتيجة خطأ بالمصنع أدى إلى تراكم مياه الأمطار حتى ارتفاع 4 أمتار، مما جعل المياه تتسلل إلى محطة محولات مصنع الأسمنت، مشيرا إلى أن هذه المحطة لا تتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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