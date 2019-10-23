شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات أمام مقر الـ"BBC" لرفض سياسة القناة التحريضية ودعمها للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض هيئة الإذاعة البريطانية الـ"BBC " لهجوم كبير بسبب تزييف الحقائق والتقارير المغلوطة والشائعات التى تبثها يوما تلو الآخر، ودعما للإرهاب، ومساندتها للعناصر الإرهابية، وأنها أصبحت مظلة إعلامية لهذه العناصر تتولى الدفاع عنها ومساندتها.

وتظاهر عدد من المواطنين أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية معلنين رفضهم لسياسة القناة، وما تقوم به من ممارسات وانتهاكات، واختلاق شائعات وأكاذيب، لتحقيق أجندات خاصة، مرددين هتافات ترفض سياسة القناة، ودعمها للإرهاب، وكيف تحولت لمنصة داعمة للعناصر الإرهابية على مستوى العالم.

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وطالب المتظاهرون القناة بالعدول عن سياسة الهجوم والشائعات والأكاذيب التى تبثها، بالإضافة لسياستها تجاه العناصر الإرهابية، وكيف أصبحت القناة خلال الفترة الأخيرة من أكبر المحطات الداعمة للإرهاب على مستوى العالم، وذلك من خلال استضافهم بعض العناصر، أو دعمها لهم من خلال تقارير مزيفة بعيدة عن الواقع، تفتقد لأدنى شروط المهنية والشفافية.