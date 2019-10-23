شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة شهداء القوات المسلحة والشرطة فى 25 يناير لصندوق مصابى العمليات الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء قراراً بإضافة شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

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