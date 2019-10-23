شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية عن غرق الشوارع: قدرة البالوعات الاستيعابية أقل من الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على ما شهدته القاهرة أمس الثلاثاء من هطول الأمطار بشكل غزير ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والمناطق مثل نفق العروبة وطريق النصر بمدينة نصر، وحدوث شلل مرورى بهذه المناطق.

وقال قاسم، لـ"الخليج 365"، إن ما حدث بالأمس هو أن الطاقة الاستيعابية للبالوعات كان أقل من معدل هطول الأمطار التى نزلت بغزارة شديدة، ما تسبب فى غرق بعض الشوارع والمناطق.

تابع قاسم:"فور حدوث الأزمة انتقل على الفور محافظ القاهرة ونوابه وعدد من رؤساء الأحياء للمناطق المتضررة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، وتم الدفع ب 80 سيارة كسح بسبب غزارة الأمطار وزيادتها عن القدرة الاستيعابية للبالوعات فى هذه المناطق، إضافة إلى أن درجات الانحدار خاصة فى الأنفاق كانت أيضا سببا فى تفاقم الأزمة".

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وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه بالإضافة إلى عدم توافق القدرة الاستيعابية للبالوعات مع كميات مياه الأمطار، كانت هناك بعض البالوعات تطرد المياه رغم تطهيرها خلال الفترة الماضية".

وتعرضت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات لأمطار غزيرة، صباح الثلاثاء، فيما كثفت إدارات المرور المختلفة تواجدها فى الشوارع، لتسيير حركة المرور، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد للتعامل مع استمرار تساقط الأمطار.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، فى طقس اليوم سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.