شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيارات الصرف الصحى تواصل شفط مياه الأمطار بنفق الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أعمال شفط مياه الأمطار التى سقطت أمس على شرق القاهرة ومصر الجديدة، ما أدى إلى غلق نفق الثورة.

ورصد ”الخليج 365”، أمال شفط المياه، بنفق الثورة التى استمرت منذ أمس الثلاثاء حتى الآن، حيث دفعت شركة الصرف الصحى بعدد من سيارات شفط المياه لسرعة الانتهاء من فتح النفق أمام حركة المرور.

وأنهى اللواء خالد عبد العال، منذ قليل جولته بمنطقة مصر الجديدة ونفقى الثورة والعروبة، برفقه نائبه المهندس إبراهيم صابر، تابع خلالها أعمال شفط الأمطار كما وجه بزيادة عدد السيارات لسرعة أعمال إعادة فتح نفق الثورة.

وكانت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، انتهت من شفط مياه الأمطار بنفق العروبة وإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة مرور السيارات.

وشهدت مناطق شرق القاهرة أمس سقوط أمطار غزيرة ما ادى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت اجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.

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