شكرا لقرائتكم خبر عن مجرم وزوجته.. ضبط أشهر تاجرين هيروين فى الشرقية بحوزتهما 2 كيلو بودرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته بحوزتهما اثنين كيلو جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بالشرقية، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط "عنصر إجرامى وزوجته ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة القسم ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات ، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما (8 إسطوانات لمخدر "الهيروين" وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر بلغ وزنهم 2,100 إثنان كيلو ومائة جرام – سيارة – مبلغ مالى قدره 262,000 مائتان وإثنان وستون ألف جنيه – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول- ميزان)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.