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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الألمانية: مدينة كولونيا تسجل سنويا ما معدله 263 يوما ممطرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت السفارة الألمانية فى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، على الأمطار الغزيرة التى شهدتها أمس عدد من المحافظات فى مصر، مشيرة إلى أن الأمطار لا تتوقف طوال العام تقريبا فى بعض المدن الألمانية.
وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "صباح الخير، نتمنى لجميع الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة في مصر أن يكون اليوم قد مرّ على خير.. نتمنى للجميع السلامة في طريقهم اليوم".
وأضافت السفارة: "هل تعلم أن مدينة كولونيا تسجل سنويا ما معدله 263 يوما ممطرا وميونيخ 193 وبرلين 148؟".
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