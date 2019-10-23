شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء توقع عقود بــ656 مليون جنيه لإضافة 101 محول كهربائى جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو ) لتنفيذ مشروع لإضافة 50 محول بعدد من محطات المحولات بمناطق الكهرباء المختلفة لمجابهة زيادة الأحمال بهذه المناطق.
أوضحت مشالى ، فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن توريد والإشراف على التركيب والإختبارات لعدد (50) محول جهد 66/22-11 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ ( حزمة ب ) لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى) .
وأضافت مشالى أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 325 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها خصماً من إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى و الجهد الفائق بمناطق كهرباء (القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى ) ، بموازنة العام المالى ( 2019 – 2020 ) وبمدة التوريد تصل إلى حوالى (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد ويتم تسليم المحولات بموقع كل محطة .
كما وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضاً عقداً آخر مع شركة السويدى للمحولات وذلك لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لعدد (51) محول جهد 66/22-11 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء الشركة المختلفة .
وأضافت مشالى أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 331 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها خصماً من إعتمادات مناطق الكهرباء المختلفة بموازنة العام المالى ( 2019 – 2020 ) وبمدة التوريد تصل إلى حوالى (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد.
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