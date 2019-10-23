شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه حول مستقل الرى بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، جلسة بأسبوع القاهرة الثانى للمياه، حول "تحديات وفرص مستقبل نظام الرى بالطاقة الشمسية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ".

سلطت الجلسة الضوء على الأنشطة الحالية، وتحديد نقاط القوة والضعف التى تساعد فى تطوير مستقبل الرى بالطاقة الشمسية فى مصر وتونس وتخفيف المخاطر المرتبطة بالزراعة باستخدام المياه الجوفية الناتجة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة المدعومة، حيث أصبحت القدرة التحليلية للمؤسسات المعنية وتوافر البيانات عناصر أساسية فى عملية إدارة المياه الجوفية.

كما تم مناقشة مفهوم أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية فى الإطار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الشامل، حيث أصبحت السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والحوافز المالية والاقتصادية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص نقاط أساسية فى المستقبل لتطوير استخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة.

