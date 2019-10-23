شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة ادارة الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تعرض البلاد لموجة طقس سيئ، وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق لتنفيذ عدة تعليمات محددة فى المدارس لضمان سلامة الطلبة.

وتتضمن التعليمات التنبيه على مديرى مدارس جميع المراحل؛ بفصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

وشملت التعليمات أيضا التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر و عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار و تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

وشملت أيضا عدم العبث بمياه الأمطار؛ خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحه وتشكيل لجنةإدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزارى262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.

وأكدت لجنة الأزمات والكوارث على ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة

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ووجهت أيضا بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس.