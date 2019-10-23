شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترخص لوزير المالية إصدار عملة تذكارية بمناسبة مرور 80 عاماًعلى إنشاء وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشاً، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعى فى مصر ( 1939 – 2019). Advertisements كانت الحكومة قد عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع والأوضاع بالمحافظات مع سوء الأحوال الجوية.

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