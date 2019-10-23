شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى مبعوث هولندا الخاص بالمياه على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الموارد المائية والرى، هنك أوفنك المبعوث الخاص للمياه لهولندا وليز فان دوين مدير عام المياه بوزارة البنية التحتية والمياه الهولندية و يوب فان تيل من وزارة الخارجية الهولندية وبريهان علام من السفارة الهولندية بالقاهرة.

ودار الاجتماع حول الاستعداد لاجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى المقرر عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه وحول تطوير التعاون المميز بين مصر وهولندا فى قطاع المياه خاصة مع بدء برنامج جديد للتعاون بين مصر وهولندا فى مجال إدارة المياه الأمن الغذائى.

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وتناول الاجتماع كذلك مناقشة الإجراءات الجارى اتخاذها تمهيدا لتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة بين الجانبين المصرى والهولندى.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولـة لمواجهة تلــك التحديات، بالإضافـة أى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.

