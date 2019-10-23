شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استقرار فى المدارس اليوم ولم نتلق مشكلات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق أى مشكلات فى المدارس التى تعمل اليوم، والدراسة مستقرة بشكل ملحوظ وتتابع الوزارة ما يستجد والتعليمات للمديريات والمدارس خلال الساعات المقبلة بشأن استقرار الدراسة غدا ستكون وفق الأحوال الجوية.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: استقرار فى المدارس اليوم ولم نتلق مشكلات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.