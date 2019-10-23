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التعليم: استقرار فى المدارس اليوم ولم نتلق مشكلات حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس فى المحافظات التى تعمل فيها الدراسة اليوم مستقرة مع انخفاض فى نسب حضور الطلاب، مؤكدة أن عدم الحضور يرجع لأولياء لتخوفهم من سقوط أمطار أو تعرض نجله لمشكلة أثناء ذهابه وعودته من المدرسة.

 

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق أى مشكلات فى المدارس التى تعمل اليوم، والدراسة مستقرة بشكل ملحوظ وتتابع الوزارة ما يستجد والتعليمات للمديريات والمدارس خلال الساعات المقبلة بشأن استقرار الدراسة غدا ستكون وفق الأحوال الجوية.

 

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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