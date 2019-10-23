شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استقرار فى المدارس اليوم ولم نتلق مشكلات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس فى المحافظات التى تعمل فيها الدراسة اليوم مستقرة مع انخفاض فى نسب حضور الطلاب، مؤكدة أن عدم الحضور يرجع لأولياء لتخوفهم من سقوط أمطار أو تعرض نجله لمشكلة أثناء ذهابه وعودته من المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتلق أى مشكلات فى المدارس التى تعمل اليوم، والدراسة مستقرة بشكل ملحوظ وتتابع الوزارة ما يستجد والتعليمات للمديريات والمدارس خلال الساعات المقبلة بشأن استقرار الدراسة غدا ستكون وفق الأحوال الجوية.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية.