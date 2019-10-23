رئيس مصر للطيران يوجه رسالة شكر للعاملين ويصفهم بالجنود المرابطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران برسالة شكر لجميع العاملين وخاصة العاملين بنظام النوبات والذى وصفهم بالجنود المرابطين فى مواقعهم منذ بالأمس، بجميع التخصصات من اطقم الركب الطائر والعمليات الجوية من طيارين وضيافة على مختلف الطرازات ومهندسى وفنيي الصيانة وأفراد المحطة والعلاقات العامة والأمن ورجال الخدمات الأرضية والجوية وجميع العاملين بأرض المهبط لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير فى تسيير رحلات الشركة في ظل ظروف صعبه خلال الساعات الماضية. Advertisements وأضاف رئيس الشركة:"حرصكم علي تواصل العمل في هذا الطقس السيئ وشدة سقوط الأمطار فقد وصلتني مواقف مشرفة ومشاعر طيبة وتضحيات قدمها العاملين بنظام النوبات في تعاملهم مع زملائهم ومع العملاء في هذه الظروف الجوية الصعبة ، مما يعكس تقديركم للمسئولية ومدي تفانيكم في العمل ومحبتكم لشركتنا الوطنيه مصر للطيران كما عاهدتكم في المواقف الصعبة و هذا هو المتوقع من فريق مجتهد ومخلص ويحرص علي رفع اسم شركتنا باستمرار ولو علي حساب انفسهم وهذه ليست بالمرة الأولي التي نري بها تضحياتكم من اجل العمل".

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