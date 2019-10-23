شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسب الحضور فى المدارس متوسطة ونتابع سلامة الطلبة مع المديريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسب الحضور اليوم الأربعاء، فى المحافظات التى لم يتم فيها تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار متوسطة ونتابع مع المديريات التعليمية والإدارات سلامة الطلبة ومتابعة استقرار اليوم الدراسى.
وأكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، أن المدارس مفتوحة وتعمل بشكل طبيعى ولكن هناك حضور منخفض بين الطلاب وصلت من 20 حتى 25% حيث شهدت المحافظة صباح اليوم سقوط أمطار، ما أدى إلى تخوف من أولياء الأمور بشأن حضور أبنائهم للمدارس.
وتابع وكيل الوزارة: المدارس مفتوحة وأعضاء هيئة التدريس متواجدين طوال اليوم وهناك تعليمات بسير اليوم بشكل طبيعى من حيث الشرح والحضور والانصراف بالنسبة للمعلمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أمس الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب والمعلمين اليوم الأربعاء.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.
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