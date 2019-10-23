شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف مليار جنيه بمجال التكافل الاجتماعى من بنك ناصر لـ 1.8 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك اظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، خلال العام المالي2018/ 2019 حيث بلغت إجمالى ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة تطور 12% مما يضع البنك فى مصاف البنوك القوية رغم سياسة البنك الغالب عليها الشق الاجتماعى.

وأضافت خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للاعتماد النهائى لميزانية البنك عن العام المالى 2018 / 2019 ، أنه فى سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية بلغ المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك مبلغ 1.03مليار جنيه لـ 1.8مليون مستفيد، كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لـ 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3مليون جنيه،لعدد 43680مستفيد كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لـ 1.722.542مستفيد.

وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن العام المالى 2018/2019 يعد نقطة تحول كبيرة فى نتائج أعمال البنك تخلله عدد من الإنجازات فى مختلف مجالات العمل حيث ارتفعت أرباح البنك إلى مبلغ 1.08 مليار جنيه فى مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبه 47% كما شهدت ودائع العملاء نسبة تطور 21% لتصل إلى مبلغ 6.37مليار جنيه مقابل 5.26 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى كما بلغ إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائة 8.43مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئه محدودى الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لـ 91288 مستفيد كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28مليار جنيه لـ 71721 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهر.

وأضاف فاروق أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عرض مقدم بشأن تعاون البنك مع شركة كريم للنقل التشاركى لإتاحة تمويل تمليك السيارات والدراجات النارية لعملاء الشركة المستوفين شروط العمل لديهم من ذوى الإعاقة والاشخاص الطبيعيين مع منح امتيازات خاصة لذوى الإعاقة.

