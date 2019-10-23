شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الاتحاد الإفريقى يختار معملين بـ"البحوث الزراعية" كمراكز تميز لسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم اختيار معمل الميكروبيولجي بمعهد بحوث صحة الحيوان، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، كمعامل مرجعية ومراكز تميز فى مجال سلامة الغذاء للاتحاد الافريقى، ضمن 4 معاهد بحثية على مستوى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والتي عُقدت في مقر الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا، لافتاً إلى أنه تم اختيار المعملين التابعين لمركز البحوث الزراعية، كمراكز مرجعية ومتعاونة مع الاتحاد الافريقي في مجال السلامة الغذائية، بجانب معملين أخرين من غانا، و السنغال.

وفى سياق متصل غادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القاهرة متجها إلى دولة اثيوبيا، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والمناخ، والتى تعقد باديس أبابا حتى 25 أكتوبر الحاري ،حيث من المنتظر أن يتم التباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، والمناخ والبيئة والتنمية الريفية، لمراجعة الاستراتيجيات واهدافها، وتعريف العوامل المحفزة، التى انبثقت عن إعلان مالابو، فى التطور الزراعى، ونقل التكنولوجيا من أجل تحسين سبل المعيشة.