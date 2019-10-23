الدفاع يطلب البراءة لانعدام الدليل بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم طرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وفي بداية الجلسة التمس دفاع المتهم الأول ببراءة موكله، استنادًا على بطلان التحقيقات التي أجريت من قبل عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة، وكذلك بطلان اعترافات المتهم الثاني على المتهم الأول.

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كما دفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، وعدم صحة اسناد الاتهام وانعدام الدليل، وعدم توافر القصد الجنائي بعناصر الثلاثة التحريض أو المساهمة أو المساعدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامح سعيد، وسكرتارية محمود متولي.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.