ضبط 38 طن مواد مجهولة المصدر لإنتاج البويات بمصنع بمدينة بدر- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 38 طن مواد مجهولة المصدر، تستخدم في إنتاج البويات داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة بدر.

تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط احمد مسئول عن مصنع بويات كائن قطعة 170 المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة بدر لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الدهانات بويات من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية 18.020 طن غراء، 6.800 طن بويات، 1.440 طن نشادر، 1.350 طن ملح صودا، 2.500 طن تيتانيوم، 1.250 طن بودرة بويه، 2.500 طن سبيداج، 300 لتر ألوان، 6000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة، 2 ماكينة خلط، طباعة تاريخ الإنتاج وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع البويات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.