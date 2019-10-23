سقوط نصابة "الإسكان" بالقاهرة.. أوهمت ضحاياها بتسكينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم بأحد مشاريع الإسكان الاجتماعي.

ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين، قيام إحدى السيدات "أخصائية حاسب آلي مقيمة بالزاوية الحمراء بالقاهرة"، بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموال منهم بزعم وجود علاقات وطيدة لها بالمسئولين بإحدى الجهات المعنية وقدرتها على تخصيص وحدات سكنية من ضمن برنامج "الإسكان الاجتماعي" التابع لإحدى الهيئات الحكومية.

تحقيقات الجهات الأمنية كشفت أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغت الـ150 ألف جنيه، كمقدمات حجز لتلك الوحدات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بالواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.