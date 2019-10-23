"نشر صورة على الفيس بوك".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على "سائق"، لاتهامه بقتل صاحب محل بدار السلام.

كان المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من مستشفى القصر العيني، تفيد استقبالها "أحمد" صاحب محل منظفات، بدائرة حدائق المعادي، ومقيم بذات العنوان، توفى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفى "حسام" عامل، والذي قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"محمد" سائق، والسابق اتهامه في قضيتين سلاح ناري، استعراض قوة.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه أثر قيام الأخير بمعاتبته لقيامه بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحوى عبارات مسيئة لشقيق المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، كان بحوزته محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته وفر هارباً.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى قيام المتهم بالاختباء طرف احد أصدقائه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمعرفة الرواد أحمد رضوان وعبد الرحمن رجائي ومحمد أكرم، ضباط مباحث القسم، أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم، والمستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته أمام العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.