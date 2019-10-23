الداخلية: ضبط 1.800 طن من اللحوم والدواجن فاسدة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت من ضبط 3 مصانع لحوم ودواجن "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت 1,878 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما.

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وفي مجال حماية البيئة والصحة العامة نجحت في ضبط 31 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، كما نجحت في ضبط 3 قضايا في مجال التلوث السمعي.

وتمكنت الإدارة العامة من ضبط 2 قضية "تعدي على منافع الري"، وضبط 9 قضايا في مجال الملاحة الداخلية، كما تم ضبط 35 قضية "في مجال حماية الثروة السمكية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.