إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري الجيزة المعدني، في الاتجاه القادم من الهرم والمنيب، ومتجه لمناطق الجامعة والدقي، ما تسبب في تكدس حركة السير ونشر الخدمات المرورية.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغاً بانقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة المعدني، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث وتكثيف الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.
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