ضبط 2000 مخالفة مرورية و28 سائقاً تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تواصل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2086 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و8 دراجات نارية مخالفة، و69 مخالفة "موقف عشوائي"، و60 مخالفة شروط الترخيص، و38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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