"مخدرات وجرائم تهريب".. ضبط 8 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الإدارات العامة، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 993,355 جنيه.
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، ضبط قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري 54,000 ألف جنيه.
كما تم ضبط قضية تهريب مواد مخدرة، ضبط خلالها 200 قرص مخدر لعقار التامول.
وتمكن الأمن العام من ضبط 56 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، العثور على غزل صيد، مخالفة صيد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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