"الديموقراطية وآليات العمل السياسي" بملتقى "مستقبل وطن" الشبابي بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظمت أمانة الشباب المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري، اليوم الأربعاء، جلسة تحت عنوان "الديموقراطية وآليات العمل السياسي"، ضمن سلسلة فعاليات الملتقى الشبابي الأول المقام بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من، المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية للحزب، وأحمد بيومى أمين مساعد الشباب المركزية، وإسلام الطحان عضو أمانة الشباب المركزية، وجيفارا الجافى أمين الحزب بالمحافظة، وياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة، وجبريل فتيح أمين شباب الحزب بالمحافظة، ومحمد الديناري أمين إعلام المحافظة، والمهندس محمد عبدالله أمين مدينة شرم الشيخ، ولفيف من مختلف أمناء الشباب والمساعدين بمحافظات الجمهورية.

وعلى هامش الجلسة الثانية للملتقى الشبابي، تم فتح لقاء ونقاش حول العديد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

وأشار إسلام الطحان عضو أمانة الشباب المركزية، إلى أهمية الوعي السياسي، قائلا إن الوعي السياسي لأي إنسان راشد عاقل، يعني إذًا مدى معرفة ذلك الإنسان بواقعه السياسي العام، أو الواقع السياسي لمجتمعه، ومنطقته، وأننا بحاجة إلى المعرفه، كي يستطيع من خلالها الفرد التعرف على الظروف والمشاكل التي تحيط به محليا وعالمياً، ويحدد مكانه و موقفه منها و المساهمة في تغييرها أو تطويرها.

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وأوضح "الطحان"، خلال كلمته فى الجلسة، أن الفرد يحتاج إلى رؤية سياسية واعية و شاملة بالظروف و الأزمات التي تعتري المجتمع ليكون مدركاً لمسؤليته.

وأطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أمس الاثنين، الملتقى الشبابي الأول للحزب، بعنوان "الوعى.. مستقبلنا"، في محافظة جنوب سيناء، والتى تنظمها أمانة الشباب المركزية برئاسة المهندس أحمد صبري، في مدينة شرم الشيخ، بحضور ومشاركة كافة أمانات الشباب بالمحافظات، وتبدأ فعالياتها من اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر وتستمر حتى 25 أكتوبر 2019.

وتقوم أمانة الشباب المركزية، بإطلاق أولي فعاليات الملتقي الشباب، اليوم الأثنين، حيث يعقد في اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، ويعقبها مناقشات مفتوحة وورش عمل ودورات تدريبية خلال أيام انعقاد الملتقي.

وقال المهندس أحمد صبرى، أمين الشباب للحزب على مستوى الجمهورية، أن ذلك الملتقي الشبابى، يستهدف ترسيخ آلية الحوار مع كل الشباب، والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم والعراقيل التى تواجههم.