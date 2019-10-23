نقل الكهرباء توقع عقدين لتوريد محولات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت اليوم الأربعاء، المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو) لتنفيذ مشروع لإضافة 50 محول كهربائي بعدد من محطات المحولات بمناطق الكهرباء المختلفة، لمجابهة زيادة الأحمال بهذه المناطق.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.

أوضحت مشالي في تصريحات لها، أن العقد يتضمن التوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لـ50 محول كهربائي جهد 66/22-11 ك.ف، سعة 40م.ف.أ ( حزمة ب) لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء (القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى).

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 325 مليون جنيهًا يتم تمويلها خصمًا من اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالي والجهد الفائق بمناطق كهرباء (القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى)، بموازنة العام المالي ( 2019 – 2020 ) وبمدة التوريد تصل إلى حوالي (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد ويتم تسليم المحولات بموقع كل محطة.

ووقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا آخر مع شركة السويدى للمحولات، لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لـ51 محول جهد 66/22-11 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء الشركة المختلفة.

وأضافت مشالي، أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 331 مليون جنيهًا، يتم تمويلها خصمًا من إعتمادات مناطق الكهرباء المختلفة بموازنة العام المالي ( 2019 – 2020 ) وبمدة التوريد تصل إلى حوالي (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد.