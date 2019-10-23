مصر | في حملة ببحيرة المنزلة.. ضبط 19 قطعة سلاح و12 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة ببحيرة المنزلة.. ضبط 19 قطعة سلاح و12 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نطاق مديرية أمن الدقهلية
ضبط عدد (11) قطعة سلاح ناري ( 2 بندقية آلية – 6 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش - 49 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة عدد (11) متهما.
ضبط عدد (7) قضايا مخدرات "اتجار"، بلغت كمية المضبوطات ( 2،750 كيلو جرام من نبات البانجو - 1،150 كيلو جرام من مخدر الحشيش -40 جراما لمخدر الهيروين) بحوزة عدد (7) متهمين.
تنفيذ عدد (487) حكم ( 3 جناية - 203 حبس جزئي ومستأنف– 210 غرامات – 74 مخالفات).
نطاق مديرية أمن بورسعيد
ضبط عدد (2) قطعة سلاح ناري (بندقية آلية - بندقية خرطوش) و5 طلقات آلية بحوزة متهمان.
ضبط عدد (3) قطع سلاح أبيض بحوزة ثلاثة متهمين.
ضبط عدد (3) قضايا مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات (90 جرام من مخدر الحشيش – 99 قرص مخدر ) بحوزة ثلاثة متهمين.
تنفيذ عدد (209) حكم ( 2 جناية - 67 حبس جزئى ومستأنف - 136غرامات - 4 مخالفات ).
ضبط ( 1 لنش خشبي بمحرك خارجي بدون ترخيص والصيد بواسطة الكهرباء – 1 ماكينة توليد كهرباء بدون تصريح - 10 شباك تحاويط مخالفة بطول "300 متر"- 10 شباك جوبية مخالفة بطول "20 متر" - 5 عدة جر مخالفة بطول "200 متر" - 3 عدة ذريعة مخالفة بطول "150 متر" ).
نطاق مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (6) قطع أسلحة نارية ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش - 33 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة عدد (6) متهمين.
تنفيذ عدد (6) أحكام جنايات.
ضبط عدد (2) قضية مخدرات بلغت كمية المضبوطات (1،600 كيلو جرام من نبات البانجو ) بحوزة متهمان.
ضبط ( 10 مخالفات قانون بيئة متنوع - 2 مزرعة بدون ترخيص - 1 محل بيع أعلاف بدون ترخيص).
فحص ( 8 لنش ساري الترخيص – 6 محلات لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.