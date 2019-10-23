مصر | في حملة ببحيرة المنزلة.. ضبط 19 قطعة سلاح و12 قضية مخدرات

ضبط عدد (7) قضايا مخدرات "اتجار"، بلغت كمية المضبوطات ( 2،750 كيلو جرام من نبات البانجو - 1،150 كيلو جرام من مخدر الحشيش -40 جراما لمخدر الهيروين) بحوزة عدد (7) متهمين.

تنفيذ عدد (487) حكم ( 3 جناية - 203 حبس جزئي ومستأنف– 210 غرامات – 74 مخالفات).

ضبط ( 10 مخالفات صيد بالكهرباء - 12 مراح - 5 قضايا جوابي بإجمالي 26 جوبية - 117 قضية تبديد ري - 28 قضية إلقاء مخلفات - 8 ماكينة ضخ مياه – 1 قضية مولد كهرباء - 2 قضية محرك مياه - 3000 متر غزل تحاويط ).

نطاق مديرية أمن بورسعيد

ضبط عدد (2) قطعة سلاح ناري (بندقية آلية - بندقية خرطوش) و5 طلقات آلية بحوزة متهمان.

ضبط عدد (3) قطع سلاح أبيض بحوزة ثلاثة متهمين.

ضبط عدد (3) قضايا مخدرات "إتجار" بلغت كمية المضبوطات (90 جرام من مخدر الحشيش – 99 قرص مخدر ) بحوزة ثلاثة متهمين.

تنفيذ عدد (209) حكم ( 2 جناية - 67 حبس جزئى ومستأنف - 136غرامات - 4 مخالفات ).

ضبط ( 1 لنش خشبي بمحرك خارجي بدون ترخيص والصيد بواسطة الكهرباء – 1 ماكينة توليد كهرباء بدون تصريح - 10 شباك تحاويط مخالفة بطول "300 متر"- 10 شباك جوبية مخالفة بطول "20 متر" - 5 عدة جر مخالفة بطول "200 متر" - 3 عدة ذريعة مخالفة بطول "150 متر" ).

نطاق مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (6) قطع أسلحة نارية ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش - 33 طلقة مختلفة الأعيرة ) بحوزة عدد (6) متهمين.

تنفيذ عدد (6) أحكام جنايات.

ضبط عدد (2) قضية مخدرات بلغت كمية المضبوطات (1،600 كيلو جرام من نبات البانجو ) بحوزة متهمان.

ضبط ( 10 مخالفات قانون بيئة متنوع - 2 مزرعة بدون ترخيص - 1 محل بيع أعلاف بدون ترخيص).

فحص ( 8 لنش ساري الترخيص – 6 محلات لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص).