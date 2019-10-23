مصر | "8 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "8 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أدوات منزلية – مستحضرات تجميل – لوادر جديدة – معدات إنتاج أعلاف جديدة - أمتعة شخصية – قطع غيار حواسب آلية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (993،355 جنيه).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (54،000 ألف جنيه ).
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية مواد مخدرة ضبط خلالها ( 200 قرص مخدر لعقار التامول ).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (56) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، العثور على غزل صيد، مخالفة صيد ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1336) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (281) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.