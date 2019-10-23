مصر | "8 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "8 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أدوات منزلية – مستحضرات تجميل – لوادر جديدة – معدات إنتاج أعلاف جديدة - أمتعة شخصية – قطع غيار حواسب آلية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (993،355 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (54،000 ألف جنيه ).

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