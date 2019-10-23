مصر | بـ2 كيلو هيروين.. سقوط عنصر إجرامي وزوجته في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2 كيلو هيروين.. سقوط عنصر إجرامي وزوجته في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته بحوزتهما إثنان كيلو جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائهما بالشرقية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عنصر إجرامي وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة القسم، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، بضبط المذكوران حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (8 أسطوانات لمخدر "الهيروين" وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر بلغ وزنهم 2،100 إثنان كيلو ومائة جرام – سيارة – مبلغ مالي قدره 262،000 مائتان وإثنان وستون ألف جنيه – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول- ميزان) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

