مصر | تعرف على جهود "مكافحة المخدرات" خلال 24 ساعة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:

محافظة الجيزة: ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إمبابة.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 730 جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول – ميزان ).



محافظة الإسماعيلية: ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 250 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

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محافظة البحيرة: ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 70 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).



ميناء القاهرة الجوي: ضبط (أحد الطرود البريدية) لإحتوائه على كمية من مخدر الآيس قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الآيس وزنت 90 جرام مخبأة داخل مظروف كرتونى) جار تكثيف الجهود لضبط الشخص المرسل إليه الطرد.