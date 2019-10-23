مصر | "مخدرات وأسلحة نارية".. حملات أمنية مكبرة في الفيوم وأسيوط وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخدرات وأسلحة نارية".. حملات أمنية مكبرة في الفيوم وأسيوط وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط ( 5 قطع أسلحة نارية، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 34 قضية تموينية، 778 مخالفة مرورية، تنفيذ 1304 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف.
ضبط ( 42 قطعة سلاح ناري، 1 قضية إتجار بالمخدرات، 165 قضية تموينية، 1051 مخالفة مرورية، تنفيذ 4050 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط.
ضبط ( 10 قطع أسلحة نارية، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 122 قضية تموينية، 1417 مخالفة مرورية، تنفيذ 997 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.
ضبط ( 42 قطعة سلاح ناري، 1 قضية إتجار بالمخدرات، 165 قضية تموينية، 1051 مخالفة مرورية، تنفيذ 4050 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.