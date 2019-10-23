مصر | "مخدرات وأسلحة نارية".. حملات أمنية مكبرة في الفيوم وأسيوط وبني سويف

ضبط ( 5 قطع أسلحة نارية، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 34 قضية تموينية، 778 مخالفة مرورية، تنفيذ 1304 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف.



ضبط ( 10 قطع أسلحة نارية، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 122 قضية تموينية، 1417 مخالفة مرورية، تنفيذ 997 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.