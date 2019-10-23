مصر | "ضبط 3 مصانع بدون ترخيص".. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 3 مصانع بدون ترخيص".. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:

في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي

ضبط (3) مصانع لحوم ودواجن "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت (1،878 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما) بمخالفات (مجهولة المصدر – مذبوحة خارج المجازر الحكومية – غش تجاري - بدون ترخيص – بدون بيانات) وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (31) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (3) قضايا في مجال التلوث السمعي – بمخالفات (ضوضاء بمكبرات الصوت).

ضبط (2) قضية (تعد على منافع الري).

ضبط (9) قضايا فى مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص – عدم اكتمال الطاقم الملاحي – القيادة بدون ترخيص – حمولة زائدة ).

ضبط (35) قضية (في مجال حماية الثروة السمكية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

