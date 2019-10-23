مصر | في حملات أمنية.. ضبط 17 قطعة سلاح ناري بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية.. ضبط 17 قطعة سلاح ناري بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 56 متهما – 52 اتجار- 2 تعاطي عثر بحوزتهم على 3325 جرام حشيش – 480 أقراص مخدرة – 620 جرام إستروكس – 121 جرام هيروين – 80 جرام شادو – 6120 جرام بانجو – 195 جرام مسحوق البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 15 متهم –15 دفاع عن النفس – وضبط 4 طبنجة عيار 9مم –بندقية الية – 11 فرد خرطوش محلي الصنع – بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 68 متهما – 62 اتجار- 5 تعاطي، عثر بحوزتهم على 2870 جرام حشيش – 581 أقراص مخدرة – 590 جرام إستروكس – 387 جرام هيروين – 1000 جرام بانجو – 550 جرام فودو – 10 جرامه مسحوق الايس، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 20 متهم –19 دفاع – عثر بحوزتهم طبنجه عيار 6.5مم –3 بندقية آلية – 12 فرد خرطوش محلى الصنع – 4 بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 53 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

