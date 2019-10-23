مصر | تحويلة مرورية على الدائري الإقليمي بعد هبوط الأسفلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلة مرورية على الدائري الإقليمي بعد هبوط الأسفلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الإدارة العامة للمرور تحولية مرورية على الطريق الدائري الإقليمي للسير في الاتجاه الآخر، ثم العودة للطريق مرة أخرى، وذلك بعد تسبب الأمطار في هبوط أرضي بمنطقة الكيلو 30.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور تلقت إخطارا من قيادات الطريق، يفيد بوهود هبوط أرضي من الطريق بطول 150 مترا وعمق حوالي 30 مترا وعرف 30 مترا.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم غلق الطريق في الاتجاهين، دون وقوع حوادث، في الوقت الذي وجه مساعد وزير الداخلية للمرور بوضع العلامات المرورية والإرشادية لحين إصلاح الطريق.