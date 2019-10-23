مصر | بعد سقوط الأمطار.. انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط الأمطار.. انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلي كوبري الجيزة، إثر انقلاب ميكروباص يستقله عددًا من الركاب، وجار الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة لسحب الكثافات المرورية، ورفع حطام الحادث.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري الجيزة، نتيجة سقوط الأمطار صباح اليوم الأربعاء.

وعلى الفور دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور، وأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

