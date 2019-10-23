مصر | بـ"مستحضرات تجميل".. سيدة تدعي الاعتداء عليها وقناة الجزيرة "تواصل الفبركة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مستحضرات تجميل".. سيدة تدعي الاعتداء عليها وقناة الجزيرة "تواصل الفبركة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على "صفحة قناة الجزيرة القطرية" بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (بلطجة في العلن، أمين شرطة وشقيقه يعتدون على شاب بالضرب بعزبة خيرالله بسبب مشاجرة أطفال)، يتضمن ادعاء إحدى السيدات قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها وأسرتها بمنطقة سكنها بعزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، وإصابتها بكدمة بالعين اليسرى.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة (ربة منزل، سن 44)، وباستدعائها ومواجهتها أقرت باصطناعها إصابتها عن طريق وضع "بعض مستحضرات التجميل" بمساعدة جارتها، وبمواجهة الأخيرة أيدت ذلك.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من طرفين "محددين" تبادلا خلالها الاتهامات من كل طرف بتعدي الآخر عليه بالضرب وإحداث إصابته، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم جميعاً، وعلى خلفية هذه البلاغات، تم الزج باسم أحد أمناء الشرطة "يرتبط بصلة قرابة بإحدى طرفي المشاجرة"، وتبين عدم تواجده وقت حدوث تلك الخلافات، فضلاً عن عدم توجيه أية اتهامات له.