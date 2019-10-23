مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. ضبط 179 مخالفة رادار في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. ضبط 179 مخالفة رادار في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 16 حملة مطالع ونازل مواقف عشوائية، 19 الصلاحيه الفنية، 23 عدم استخدام حزام الأمان، 48 التصالح الفوري، 16 ملصقات ومتعلقات، 22 زجاج فامية، 179 تجاوز السرعه رادار، وبلغ الإجمالي 417 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 133 حملة مطالع ونازل مواقف عشوائية، ضبط 8 دراجات بدون لوحات معدنية، 7 سياره بدون لوحات معدنية، 11 الصلاحية الفنية، 23 عدم استخدام حزام الأمان، 16 حملة البيئة، 45 حجز توك توك، 85 التصالح الفوري، 2 السرفيس، 18 ملصقات ومتعلقات، 17 زجاج فامية، 85 تجاوز السرعه رادار، وبلغ الإجمالي 450 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.