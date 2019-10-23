أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم من مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم من مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا مهما بالموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019.

حيث تضمن القرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى كنسيا، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.