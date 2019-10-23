أخبار مصر | "الرياضة" تنتهي من إنشاء 9 مراكز شباب جديدة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنتهي من إنشاء 9 مراكز شباب جديدة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء من إنشاء 9 مراكز شباب بالقرى المحرومة بمحافظة المنيا، وتتكون مراكز الشباب الجديدة من مباني إدارية متكاملة وملاعب منجلة وأسوار، بالإضافة إلى فرش وأثاث هذه المراكز.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة بتوفير مراكز شباب في عدد من القرى المحرومة لخدمة شباب هذه القرى وتكون متنفسًا لهم.

ومراكز الشباب الجديدة هي، مركز شباب كفر عبد الخالق بالعدوة، وكفر صالحين بمغاغة، والمودة ببني مزار، "نزلة اسطال، دير جبل الطير، العابد" بسمالوط، والشيخ تمي بأبو قرقاص، جلال الشرقية بملوي، وجار العمل على 3 مراكز شباب "دير جبل الطير، نزلة العمودين، والشيخ عبادة".