أخبار مصر | عاجل.. تعرف على حالة الطقس الآن في القاهرة والجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على حالة الطقس الآن في القاهرة والجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبار الطقس الآن.. استقرار حالة الجو في منطقتي الدقي والعجوزة

رصدت عدسة "الخليج 365" الأحوال الجوية في منطقتي الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة، بالتزامن مع استقرار حالة الطقس، بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقتين منذ مساء أمس حتى الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم.

اخبار طقس اليوم.. تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قد أصدر قرارًا عاجلًا، مساء أمس، بتعطيل الدراسة اليوم في جميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.

اخبار الطقس اليوم.. احتمالية سقوط أمطار غزيرة اليوم

وأوضح بيان رئاسة الوزراء، أن ذلك جاء بناءً على تقارير تلقاها "مدبولي" من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

أهم أخبار درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم في مصر وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن المناطق التي تغمرها الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 23/12/2019، معلنة أن الأمطار تصل لـ السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتى حلايب وشلاتين أخبار درجات الحرارة.. انخفاض درجات الحرارة تدريجيا وتقل الحرارة بشكل تدريجي على مدار اليوم، ويسود البلاد طقس لطيف في ساعات النهار متقلب في ساعات الليل، بجانب تعرض الطرق لشبورة كثيفة تُعيق الرؤية. أبرز أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين: تعرض البلاد لـ السيول والأمطار الرعدية وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تعرض البلاد للسيول وتكون الأمطار ورعدية أحيانا في عدة مناطق. أهم أخبار الطقس الآن.. درجات الحرارة اليوم في مصر وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر: الصغرى العظمى القاهرة 21 27 شبين الكوم 19 26 طنطا 20 26 دمنهور 21 25 الإسكندرية 22 25 بلطيم 22 25 مطروح 19 25 السلوم 17 24 سيوة 15 25 بورسعيد 19 24 دمياط 19 25 الزقازيق 21 26 الإسماعيلية 20 27 السويس 21 26 العريش 17 25 رفح 18 25 Advertisements رأس سدر 18 26 نخل 12 24 نويبع 21 27 طابا 22 27 كاترين 07 19 الطور 18 30 شرم الشيخ 23 33 الغردقة 20 34 مرسى علم 23 34 الفيوم 20 29 بني سويف 20 29 المنيا 20 29 أسيوط 20 29 سوهاج 21 31 قنا 21 32 الأقصر 23 32 أسوان 23 34 أبوسمبل 24 33 الوادي الجديد 24 30 شلاتين 24 34 أبو رماد 25 33 حلايب 23 33 رأس حدربة 24 32 أخبار عاجلة لـ طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق من جهته، أفاد مركز التنبؤ بالفيضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن طقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر بأن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وأن مناطق متفرقة تتعرض بالسواحل الشمالية تتعرض لسقوط الأمطار اليوم وتصل شدتها لـ 15 مم على السواحل الشمالية. طقس اليوم.. انخفاض شدة الأمطار في محافظات وجه بحري وسيناء وتقل شدة الأمطار على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس والقاهرة، وفقا للخريطة التفصيلية التالية التي تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم. أهم أخبار الطقس.. أمطار غزيرة تضرب مصر كما أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، وصول شدة الأمطار غدا الخميس إلى 25 مم على السواحل الشمالية والدلتا. أخبار الطقس اليوم.. انخفاض معدل الأمطار في القاهرة وأوضح أن الأمطار تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين وقد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد.

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