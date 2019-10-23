أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل انقلاب جرار قطار "دليل" بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل انقلاب جرار قطار "دليل" بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الجرار بدأ مهمته خارجا من العبور متجها إلى منطقة العجرود في محافظة السويس.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن الجرار انقلب على احد جوانبه في الساعة الخامسة من فجر اليوم، ويتم تخصيص هذه الجرارات 'الدليل' لمسح السكة والسير عليها للاطمئنان على حالتها تمهيدا لسير القطارات وللحد من حوادثها.
جدير بالذكر، أن خط القاهرة السويس يتم نقل الركاب والبضائع المختلفة عليه، خاصة بضائع الغلال والحاويات والقادمة من الموانئ البحرية في محافظة السويس.
وشهدت محافظة السويس، صباح اليوم الأربعاء، انخفاضا في دراجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة وآثار مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية بحي السويس وميدان الأربعين وطريق صلاح نسيم المؤدي إلى الشركات والقرى السياحية بالعين السخنة ومازال أعمال سحب المياه من الشوارع من خلال سيارات كسح المياه.