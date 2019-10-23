أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل انقلاب جرار قطار "دليل" بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل انقلاب جرار قطار "دليل" بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعة الخامسة من فجر اليوم، انقلاب جرار قطار رقم 3451، يستخدم كـ "دليل" لمسح واستكشاف الخطوط قبل خروج القطارات ومسيرها اليومي، مما أدى لإصابة سائق الجرار ومساعده وعدد من مهندسي السكة والفنيين.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الجرار بدأ مهمته خارجا من العبور متجها إلى منطقة العجرود في محافظة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن الجرار انقلب على احد جوانبه في الساعة الخامسة من فجر اليوم، ويتم تخصيص هذه الجرارات 'الدليل' لمسح السكة والسير عليها للاطمئنان على حالتها تمهيدا لسير القطارات وللحد من حوادثها.

جدير بالذكر، أن خط القاهرة السويس يتم نقل الركاب والبضائع المختلفة عليه، خاصة بضائع الغلال والحاويات والقادمة من الموانئ البحرية في محافظة السويس.