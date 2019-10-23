أخبار مصر | السيسي يدعو بوتين للمشاركة في وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يدعو بوتين للمشاركة في وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة مصر للمشاركة فى مراسم وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية، إلى جانب الاحتفالية الكبرى التى ستتم بشأن توقيع العقد التشغيلى والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية فى مصر.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية؛ لرئاسة القمة الإفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي المشترك بين الجانبين بمشاركة مع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين".

واستقبل الرئيس عقب وصوله سوتشى، كل من السفير ميخائيل بوجادنوف نائب وزير الخارجية الروسى ورئيس مراسم الدولة وحاكم إقليم كراسنا دار "كوندراتيف فينامين إيفانوفيتش" وعمدة سوتشى اناتولى نيكولافيتش، بالإضافة إلى السفير إيهاب نصر سفير مصر فى موسكو، وعدد من أعضاء السفارة المصرية.