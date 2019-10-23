شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار مستمرة الخميس.. وانخفاض جديد بدرجات الحرارة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في اول الليل مائل للبرودة في آخره.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «20- 25»، إسكندرية «19- 22»، قنا «21- 29»، الأقصر «21 – 30»، أسوان «22 – 31».